شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "البؤساء" فى الجونة السينمائى بحضور مروان حامد وميس حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل عرض الفيلم الفرنسى "البؤساء" للمخرج لادج لي المشارك فى عروض الاختيار الرسمى خارج المسابقة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، بحضور عدد من الفنانين منهم المخرج مروان حامد، الفنانة ميس حمدان، الفنانة ابتهال الصريطى، الفنان على قاسم.

وعرض الفيلم فى الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائى حيث دخل المنافسة على السعفة الذهبية، ونال الفيلم إشادات واسعة بعد مشاهدته حيث يعد أول تجربة درامية حضرية مشحونة بالعنصرية، حول العداء بين الشرطة والمدنيين، وبين المدنيين ونظرائهم من المدنيين، بمعالجة خاصة تضمنت الإشارة إلى أحداث شهدتها الشوارع الفرنسية مؤخرًا .

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تتناول أحداث الفيلم قصة "أنطوان فوكوا"، الملتحق بالشرطة حديثًا أثناء تلقيه تدريبه من ضابط شرطة، ويتضمن التدريب بعض الدروس الصعبة، ويقضي البطل يومه الأول في العمل جالسًا في الجزء الخلفي من سيارة "بيجو"، بينما يتسلى زميله بمغازلة الفتيات المراهقات في الشارع، لكن الفريق الأمني ينجح في الحفاظ على الأمن في هذا الحي متعدد الثقافات المحروم من الكثير والكثير من الخدمات والمرافق.