شاهد.. محمد لطفي لشائعات السوشيال ميديا:"مش عايز فتنة تمس بلادي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد لطفي من السوشيال ميديا في أغنية يقوم فيها بالغناء والعزف على الجيتار معتبرها سبب الفتنة حاليًا مطالبًا الجميع بإغلاق السوشيال ميديا التي تزيد من ترويعه بما يقدم فيها من شائعات وأكاذيب وألفاظ غير لائقة.
من خلال الأغنية يري محمد لطفي عبر كلماتها أن السوشيال ميديا سبب توتره وغضبه ويطالب الجميع بالابتعاد عنها لأنها سبب الفتنة.
يذكر أن الفنان محمد لطفي شارك من قبل في الكثير من أفلامه التي قدمها للسينما بالغناء الدرامي وكان مشاركًا لأحمد زكي في عدد من افلامه منها " كابوريا " كما شارك النجم محمد فؤاد في فيلم "أمريكا شيكا بيكا" وهو مؤدٍ جيد ويمتلك أذن موسيقية تساعده على تأدية الأغاني كما يجيد العزف علي الجيتار الإسباني.
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