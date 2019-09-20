شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد لطفي لشائعات السوشيال ميديا:"مش عايز فتنة تمس بلادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد لطفي من السوشيال ميديا في أغنية يقوم فيها بالغناء والعزف على الجيتار معتبرها سبب الفتنة حاليًا مطالبًا الجميع بإغلاق السوشيال ميديا التي تزيد من ترويعه بما يقدم فيها من شائعات وأكاذيب وألفاظ غير لائقة.

من خلال الأغنية يري محمد لطفي عبر كلماتها أن السوشيال ميديا سبب توتره وغضبه ويطالب الجميع بالابتعاد عنها لأنها سبب الفتنة.

Advertisements

يذكر أن الفنان محمد لطفي شارك من قبل في الكثير من أفلامه التي قدمها للسينما بالغناء الدرامي وكان مشاركًا لأحمد زكي في عدد من افلامه منها " كابوريا " كما شارك النجم محمد فؤاد في فيلم "أمريكا شيكا بيكا" وهو مؤدٍ جيد ويمتلك أذن موسيقية تساعده على تأدية الأغاني كما يجيد العزف علي الجيتار الإسباني.