خالد سليم لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" مهرجان مهم ومشاهدة الأفلام تثري الوجدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان خالد سليم حرصه على التواجد في الجونة لحضور فعاليات ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم حفل افتتاحه أمس الخميس بمسرح المارينا على شاطئ البحر الأحمر.

وقال خالد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مهرجان الجونة مهرجان مهم جدًا، ويهم أي فنان التواجد فيه، وأتمنى له النجاح في هذه الدورة أكثر من دورتيه السابقتين".

وتابع "حريص على حضور فعالياته الرائعة، ومشاهدة أفلام من مختلف أنحاء العالم، لأنها تثري وجداننا".

من ناحية أخرى، يواصل خالد سليم تصوير دوره في مسلسل "بلا دليل" مع الفنانة درة، والفنان نيقولا معوض، تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.