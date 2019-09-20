فيديو| هاني شاكر يطرح كليب "بيسألوني مصر بالنسبة لك ايه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: طرح الفنان هاني شاكر، اليوم الجمعة كليب أحدث أغانيه "بيسألوني مصر بالنسبة لك ايه"، عبر موقع يوتيوب والقنوات الفضائية. الأغنية من كلمات الشاعر محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير، إخراج عمر سليمان. وتقول كلمات الأغنية: "بيسألوني مصر بالنسبة ليك ايه/ مصر أجمل شيء حصلي بخاف عليه/ أجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيران/ صحياني الصبح بدري، ولما أروح بدري/ فرحة أمي بنجاحي، شارعي اللي كبرت فيه/ صاحبي اللي كان فاضلي ومعاه عمري وتاريخي".

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