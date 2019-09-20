- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طالب الفنان محمود البزاوي، إتحاد الكرة بإصدار قرار بالوقوف دقيقة حداد على روح الطفل الزملكاوي أدهم مسعد، الذي توفى وهو في طريقه إلى برج العرب، نتيجة تعرضه لحادث هو ووالده.
وكتب البزاوي، عبر حسابه على "تويتر": "البقاء لله في وفاة الطفل الزملكاوي الجميل أدهم مسعد في حادث على طريق برج العرب، وهو في طريقه لحضور المباراة، ووالده حاليا في المستشفى وحالته غير مستقرة".
وأضاف: "أتمنى من اتحاد الكرة، يطلع بقرار بالوقوف دقيقة حداد على روح أدهم وزيارة لاعيبة الزمالك للوالد بعد المباراة للوقوف بجواره".
يذكر أن النادي الأهلى يواجه غريمه التقليدي الزمالك بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى قمة السوبر المصرى، وسط حضور 10 آلاف مُشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل القمة.. البزاوي يطالب بدقيقة حداد على وفاة طفل زملكاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.