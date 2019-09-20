أكرم حسني يمازح جمهوره: زمانه خاربها في الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

مازح الفنان أكرم حسني، جمهوره بصورة له أثناء نومه في السيارة خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتحت أمس الخميس.

وعلق "حسني"، على الصورة قائلًا: "يا بختك يا عم ده زمانه خاربها في الجونة"، كرد ساخر منه على ما يُقال له حول ما يفعله خلال وجوده في مدينة الجونة.

يذكر أن الفنان أكرم حسني، قدم أغنية "سيما"، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، من كلماته وألحانه.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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