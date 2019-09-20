محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بلقائه "شيكو"، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وشارك "الفيشاوي"، جمهوره صورة لهما على "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "أحد أصدقائي المفضلين وكوميديان عظيم، حبيبي يا شيكو". يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، أمس الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم. لمتابعة التغطية الخاصة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي عن "شيكو": "كوميديان عظيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.