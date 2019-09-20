أحمد داود وزوجته يرقصان على السجادة الحمراء لـ "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
شارك الفنان أحمد داوود، جمهوره بمقطع فيديو له رفقة زوجته الفنانة علا رشدي، خلال مشاركتهما في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتحت أمس الخميس، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر الثُنائي في الفيديو وهما يرقصان.
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
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