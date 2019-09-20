"وجبة كباب" رهان بين مفيدة شيحة وسهير جودة على مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

دخلت الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في رهان، حول مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المقرر له السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلنت المذيعة مفيدة شيحة عن رهانها مع صديقتها المذيعة سهير جودة على وجبة كباب لكل أصدقائهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وكتبت مفيدة شيحة: "يا أهل الفيس بوك أنا وسهير جودة متراهنين على أكله كباب للكل لو الزمالك كسب عليها.. ولو الأهلي كسب عليا".

وتشارك الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة في تقديم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "CBC".