أحمد صيام يكشف عن موعد عرض مسرحيته "حب رايح جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
يستعد الفنان أحمد صيام، لتقديم مسرحيته الجديدة "حب رايح جاي"، على خشبة المسرح العائم بالمنيل، ويشارك في بطولتها مجموعة من النجوم.
وقال الفنان أحمد صيام في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن فريق عمل مسرحية "حب رايح جاي"، يجري بروفات العرض منذ أكثر من أسبوعين على خشبة المسرح العائم بالمنيل.
وتابع: "المسرحية تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول قصة حب تجمع بين حبيبين يسعيان إلى الزواج، إلا أن هناك شرطًا لإتمام الزواج؛ هو أن يجمع الحبيب كل أقارب حبيبته من عدد من الدول العربية".
وعن موعد عرض المسرحية أكد صيام:"مطلع شهر أكتوبر المقبل".
وتابع العرض يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم دنيا عبدالعزيز، ورشوان توفيق، وميدو عادل.
مسرحية "حب رايح جاي"، من تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق، وبطولة سلوى خطاب، أحمد صيام، كارولين عزمي، دنيا عبدالعزيز، وميدو عادل.
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