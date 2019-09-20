أحمد خالد موسى لـ"الخليج 365": لهذه الأسباب لا يشغلني موعد عرض "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أوشك صُناع فيلم "لص بغداد"، على الانتهاء من التصوير، ولم يتبق سوى عدد قليل من المشاهد، على أن يتجه فريق العمل إلى الغردقة لتصوير بعض مشاهد الحركة والأكشن ثم يعودوا إلى القاهرة.

تواصلنا المخرج أحمد خالد موسى، للوقوف على بعض التفاصيل المتعلقة بالفيلم، والذي أكد أن التصوير سينتهي في منتصف شهر أكتوبر بحد أقصى أول نوفمبر.

وعن ارتباط تصوير مشاهد الغردقة بمشاركة فريق العمل في مهرجان الجونة السينمائي، أكد "موسى"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأمر لا يتعلق بالمهرجان وأن أماكن التصوير بعيدة عن مكان المهرجان، "احنا بنصور في البحر".

وردًا على جاهزية الفيلم للعرض في موسم "رأس السنة"، قال خالد موسى، إنه من المفترض أن يكون جاهز، ولكنه لا ليس لديه معلومة مؤكدة.

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وأشار إلى أن هذه الأمور تتعلق بشركة الإنتاج الذي يثق بها لدرجة كبيرة قائلًا: "الشركة ممكن تشوف إن الفيلم كبير ومحتاج ينزل في موسم عيد مثلًا، والحقيقة إني لست منشغلًا بذلك".

وأضاف: "كل اللي أعرفه أننا شغالين حاليًا بشكل كويس لأننا توقفنا عن العمل منذ عام نظرًا لانشغالي أنا وإمام وفتحي عبد الوهاب والعوضي بالموسم الرمضاني، لذا نحاول حاليًا الانتهاء حتى لا ينشغل أحدًا منا بشئ غير التصوير".

واستطرد: "ننتهي من التصوير أولًا، ثم سنعرف ميعاد العرض من الشركة المنتجة، أنا بمؤمن بالتخصصات جدًا، والمنتج أحمد بدوي لديه الخبرة والمهارة أكثر مني في ذلك".

وتابع: "بدوي نزل الفيل الأزرق 2، في موسم لم يخطر ببال أحدًا من قبل ليحقق أعلى إيردادت، أنا بعمل شغلي وواثق ومتأكد إنه بيفكر في شكل دعاية وتوقيت أفضل للفيلم، وده متعلق بظروف السوق والتوزيع".

فيلم "لص بغداد"، من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف تامر إبراهيم، إنتاج أحمد بدوي، بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، وغيرهم من النجوم.