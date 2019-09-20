شيراز تطلق "بيلا تشاو" بالعربي وتردّ على تقليدها لـ اليسا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز يوم أمس، أغنية وكليب أغنيتها الجديدة "بيلا تشاو بالعربي" في سينما لومول ضبيّة في لبنان، بحضور طاقم العمل الذي شارك في جعل الأغنية تبصر النور، من مخرج العمل زياد خوري، إلى كاتبة الكلام جويس عطالله، والموزع الموسيقي جان ماري رياشي، الذي أرسل باقة ورد لأنه تعذّر عليه الحضور.

ومن المعروف أنّ "Bella Ciao" أو "Goodbye Beautiful"، هي أغنية شعبية إيطالية تم استخدامها كنشيد للمقاومة المناهضة للفاشية، واستُخدمت في جميع أنحاء العالم كترنيمة للحرية. وعاد أصداؤها إلى الأجواء مرة أخرى مع عرض الموسم الثالث من المسلسل الإسباني "لاكازا دي بابل" (La Casa De Papel.

العمل استغرق التحضير له 3 اشهر

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شيراز أكدت لـ"الخليج 365" أنها أطلقت الكليب في السينما، لأنه أتى على شكل فيلم قصير، وتقصدت إطلاقه يوم ميلادها وسط أهل الصحافة واصدقائها المقربين. كما لفتت شيراز إلى أنها "أرادت مكانًا هادئًا ليتم التركيز على التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته، والذي استغرق التحضير له حوالى 3 أشهر، والتصوير أخذ 5 أيام.

*بعد أن ذكرتِ في كليبكِ كل العواصم العربية، أيّ لهجة تريد شيراز أن تغنيها في الفترة المقبلة؟

-لديّ رغبة في أن أغني اللهجة الخليجية لأنني أشعر أنها تليق بي.

قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاد شيراز

*ولماذا اختارت شيراز أن تكون هذه الأغنية من إنتاجها الخاص؟

-"شيراز ميوزيك" هي التي أنتجت هذا العمل، ولا مشكلة عندي في التعامل مع شركات إنتاج جديدة، وهذا ما بدأنا التحضير له، ولكن لا مانع من أن أُنتج لنفسي أعمالًا أخرى لاحقًا.

*ما الذي واجهتِه خلال تصوير العمل غير الحرارة العالية؟

-فقدت الوعي مرتين بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وأنا لا أذهب كنجمة إلى مكان التصوير، بل أحضر مثلي مثل أيّ شخص في فريق العمل وأتدخل بأصغر التفاصيل، لذلك يقولون عني إنني صعبة في العمل.

*ذكرت لنا كارلا بطرس أنها ستلعب دور والدتكِ في الفيلم السينمائي الذي تحضران له، ألا يبدو ذلك غريبًا أن تكون والدتكِ؟

كارلا جميلة وهذا فخر لي أن تكون والدتي في الفيلم.

شيراز والممثلة كارلا بطرس

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-ما الجديد الذي يحمله مسلسل "موت أميرة" بجزئه الثاني؟

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لا أعلم صراحة ولم أقرأ النص بعدـ وكل ما أعرفه هو أنه سيتم نقله من محطة إلى أخرى.

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زياد خوري: الماسكات أعاقت تصوير المشاهد

المخرج زياد خوري أشار لـ"الخليج 365" إلى أنّ "التصوير تقرر في لبنان في اللحظات الأخيرة، نزولًا عند رغبة شيراز التي أرادت أن يكون العمل عربيًّا، ويحمل الروح اللبنانية، لذلك صورنا في المتحف.

زياد خوري

وعن الصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير، أكد زياد أنّ "موجة الحرّ الشديدة هي أكثر ما أتعبتهم، خصوصًا لدى محاولة الشباب ارتداء الماسكات على وجوههم، فكانت درجة الحرارة العالية تحول دون انتهاء المشهد، فنضطر إلى إيقاف التصوير وإعطائهم الماء والتهوئة، ونعود ونستكمل المشهد.

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مشاهدات من المؤتمر الصحافي:

زياد خوري اكدّ أنه مع شيراز ليس هناك من حاجة لإعادة المشهد أكثر من مرة خلال التصوير.

شيراز تعترف بأنها مزعجة في العمل وتعلم ذلك جيدًا، وأحبت أن تكون "بيلا تشاو" سلسلة وتدخلت بكلماتها.

فكرة الأغنية تعود لـ شيراز والموزع الموسيقي جان ماري رياشي، هو من أتى بالفكرة من الخارج، وقالت شيراز: أنا العبقرية.

من المؤتمر الصحفي

شيراز أكدت عدم اهتمامها بما سيقال عنها، سواء إيجابيًّا أم عاطلًا، كون اسم المسلسل "لاكازا دي بابل" ارتبط مؤخرًا باسم النجمة إليسا، مؤكدة أنّ ما يهمها هو نجاح العمل لا أكثر.

شيراز اعتبرت أنّ أغنية "بيلا تشاو" ستنجح أكثر من سابقاتها، كونها جديدة وغير موجودة في السوق .

أحبت شيراز أن يكون نجاح هذا العمل ملكها وحدها، من دون أن تشاركها أيّ شركة إنتاج هذا العمل.

احتفلت شيراز بعيد ميلادها وقطعت قالب الحلوى وغنت لنفسها "Happy Birthday"، وصودف أيضًا في اليوم نفسه، أن يكون عيد ميلاد المخرج زياد خوري.

مزيد من التفاصيل ولقطات من حفل إطلاق العمل ومقابلات مع الحاضرين تتابعونها لاحقًا على موقعنا.

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