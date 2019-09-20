بالفيديو: إلهام الفضالة تصدم الجميع بالحديث عن زواج ابنتها الصغرى

أشعلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لابنتها الصغرى نور.

وظهرت فيه الأخيرة وهي تقوم بتغييرحفاض ابنة شقيقتها منى العتيبي. وسمع صوت الفنانة وهي تعرب عن فخرها بكونها أم البنات.

واشارت إلى أن ابنيتها فجر ونور تهتمان بالطفلة كثيراً. وأثنت على ما تفعله الأخيرة ،مشيرة إلى أنها ستصبح أماً ممتازة مع مرتبة الشرف.

وتابعت أنها لن تحتاج إلى تعلم أي أمر. وتوجهت إليها ممازحة: “لا تنفسين عندي، تنفسي في بيت راجلك”، معربة عن فخرها بمهارة الطفلة وقائلة: “البنات سكر نبات”.

ويذكر أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع فيديو كشفت من خلاله خضوعها لعملية تجميل جديدة.

وسجل المقطع أثناء وجودها في عيادة الطبيبة حيث لفتت إلى أن الأخيرة ستستخدم تقنية شد الوجه بواسطة الخيوط.