شاهد.. فجر السعيد تدعم مصر بهذه الكلمات

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة لمصر عبر حسابها بموقع الشهير تويتر. وقالت قائلة:" لاتقلقوا على مصر إنها المحروسة ذُكرت في القرآن خمس مرات بسم الله الرحمن الرحيم "ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ"" اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم" صدق الله العظيم". الرحيم "ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ"" اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم" صدق الله العظيم".

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