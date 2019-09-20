فيديو.. راغب علامة يدعم شعب مصر

نشر المطرب الكبير راغب علامة، فيديو له يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر. وقال "علامة" قائلا:"أنا راغب علامة مواطن لبناني عربي لكن أعتبر مصر بلدى أنا أدعم مصر رئيسًا وحكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الله ". وشعبا وربنا حاميها بإذن الله ".

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