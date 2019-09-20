فيديو.. جورج قرداحي: الرئيس السيسى رجل دولة من الطراز الأول

نشر الإعلامي الكبير جورج قرداحي، فيديو له يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.

وقال "قرداحي" قائلا:" تحية من القلب ومن الوجدان إلى كل أحبتي في مصر بِدي أقول كلمتين بصدق وإخلاص ومن القلب إن مصر تعيش حالة غليان في المشاريع والإنجازات والحمد لله هذه الإنجازات لا يمكن لأي إنسان

Advertisements

إذا كان مخلصًا وصادقًا ولم يكن لديه نوايا سيئة إلا أن يعترف بهذه الإنجازات العظيمة التي تحققت في مدة قليلة لا تزيد عن الأربع سنوات".

وتابع :"هذه التحية يستحقها أولا شعب مصر ويستحقها أيضًا قائد مصر الرئيس عبد الفتاح

السيسي هذا الرجل الذي لا ينام والذي أثبت أنه رجل دولة من الطراز الأول رجل إنجاز رجل التنفيذ نراه كل يوم يجوب مصر من أولها إلى آخرها ومن بحرها إلى نيلها يجوب مصر؛ لينفذ ويدشن مشاريع عظيمة وجديدة والحمد لله هنيئًا لمصر وإن شاء الله في السنوات القليلة المُقبلة ستكون مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة والتي تُؤمِّن لشعبها كل ما يتمناه".