حمادة هلال لـ"الوفد" :أستعد لطرح أغنية "اوه لا لا" قريبا

قال الميجا ستار حمادة هلال بأنه يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "أوه لا لا" قريبا. وأكد "هلال" في تصريح خاص لـ"الوفد" أن الأغنية ستطرح كاملة خلال الأسبوعين Advertisements المقبلين علي قناته باليويتوب. المقبلين علي قناته باليويتوب. وعلي جانب أخري قال إنه ينتظر سيناريو جيدا لتقديمة في الموسم الرمضاني المقبل 2020. ويشار إلى أن آخر عمل درامي لحمادة هلال مسلسل "ابن أصول" وشاركه في البطولة أيتن عامر وسوزان نجم الدين وإيناس كامل ورانيا منصور ومحمد نجاتي وإسلام إبراهيم وأحمد كرارة، واخروان وتأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد بكير.

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