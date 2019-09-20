نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعا مع زوجتة في افتتاحه مهرجان الجونة السنيمائي وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت الفيشاوي علي الصورة قائلة:" في ليلة الماضية في افتتاح مهرجان الجونة, واثارت الصورة الجدل المتابعين المواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements ويشار ان اخر اعمال احمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق" مع النجم أحمد عز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة أحمد الفيشاوي مع زورجتة تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.