صورة أحمد الفيشاوي مع زورجتة تثير الجدل

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعا مع زوجتة في افتتاحه مهرجان الجونة السنيمائي وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وعلقت الفيشاوي علي الصورة قائلة:" في ليلة الماضية في افتتاح مهرجان الجونة, واثارت الصورة الجدل المتابعين المواقع التواصل الاجتماعي.
ويشار ان اخر اعمال احمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق" مع النجم أحمد عز.
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