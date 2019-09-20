الأحد .. افتتاح معرض فنون بابل بقاعة لمسات

يفتتح الفنان محمد الشقنقيري، معرض الفن التشكيلي العراقي "فنون بابل"، بقاعة لمسات للفنون بوسط القاهرة، مساء الأحد المقبل، والذي يسلط الضوء علىجماليات مدينة بابل التاريخية.
يستمر المعرض حتى يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري بحضور لفيف من الشخصياتالعامة والفنانين التشكيليين.ويشارك في المعرض كل من الفنانين أحمد العلاف، وثائر عبدالله، ونصير جواد، وهيفاء جواد، وأحمد رمزي، وسمر العطار، وفارس محمد، وعبدالصاحب كاظم، ولينا موفق، وكاميران قرداغي، وئاديزان عوسمان.
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