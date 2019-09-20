عمرو دياب تريند بـ "يوم تلات"

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية "يوم تلات" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليويتوب. اليويتوب. وتصدرت الأغنية مركز الرابع ضمن تريند مصر اليويتوب. مصر اليويتوب. Advertisements الأغنية ضمن ألبوم "أنا غير" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

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