عمرو دياب تريند بـ "يوم تلات"

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية "يوم تلات" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيراليويتوب.
وتصدرت الأغنية مركز الرابع ضمن تريندمصر اليويتوب.
الأغنية ضمن ألبوم "أنا غير" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.
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