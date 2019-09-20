جميلة عوض تنشر أول صور مع جدتها.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية جميلة عوض جمهورها في صور لها مع جدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

جميلة ظهرت مع جدتها من والدتها في عدد من الصور خارج مصر، وعلقت قائلة: «هي نوع من المشاركة الرائعة واللطف والحب.. جدتي الحبيبة».

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الفنانة الشابة تلقت عدد من التعليقات عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وكان من بين هذه التعليقات تعليق للفنانة حلا شيحة والتي كتبت: «أعظم شعور على الإطلاق».

جميلة عوض هي ابنة الفنان رانا قطب، والتي شاركت من قبل في عدد من الأعمال ثم ابتعدت عن الشاشة.

الفنانة الشابة كان آخر مشاركاتها في السينما فيلم «سبع البرمبة»، مع الفنانة رامز جلال، والذي تم عرضه في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا.

جميلة عوض حققت نجاحا كبيرا فور ظهورها على الشاشة، حيث قدمت شخصية «هانيا»، في مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم، وفتح لها المسلسل فرصة للمشاركة في عدة أعمال أخرى، حيث شاركت بعد ذلك في فيلم «هيبتا»، وشاركت في عدة أعمال درامية.