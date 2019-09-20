ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع فيلم «المصير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكرياتها مع فيلم “الكصير”، الذي قدمته مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

ليلى علوي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “بمناسبة موسم المهرجانات، فيلم “المصير” للمخرج يوسف شاهين، من الأفلام اللي حقيقي فخورة إني كنت جزء منها”.

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وأضافت: “الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لكان عام 1997، واترشح للأوسكار عام 1998، واتعرض في تكريمي السنة اللي فاتت في مهرجان قرطاج، واتعرضت النسخة المرممة من الفيلم ضمن قسم “كلاسكيات” في الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، في مايو 2018. ولسة بيتعرض لحد دلوقتي في المهرجانات”.

وتابعت: “فيلم مستحيل يتنسي بأبطاله، بنجاحاته، بأغانيه، برقصاته، بالأماكن اللي اتصور فيها والجو الأندلسي القديم.. وكلنا بنعتبره محطة مهمة ونقلة فى السينما المصرية كلها وفي تناول قضايا المجتمع.. فيلم للتاريخ بجد!”.

الفيلم بطولة نور الشريف، وليلى علوي، ومحمود حميدة، وصفية العمري، ومحمد منير، وهانيةسلامة، وحقق الفيلم نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه في السينما كما حصد العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات.