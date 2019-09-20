ياسمين عبدالعزيز تحصد التعليقات بصورة نادرة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها في صورة نادرة من ألبوم طفولتها.

ياسمين نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت طفلة رضيعة لم تتعدى العام، وبدت في طلة ملائكية رائعة.

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الفنانة المصرية تلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور على الصورة، حيث تغزل الفانز في جمالها، وقال البعض إن ملامحها مازالت تحمل نفس البراءة.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل “لآخر نفس” وخرجت عن المألوف لتقدم دور تراجيدي.

المسلسل من بطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وأحمد كمال وحازم إيهاب ومراد مكرم وهند عبد الحليم وهبة عبد الغني وعواطف حلمي ومصطفى حشيش، ومن تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، والمخرج حسام علي.

الفنانة المصرية ظهرت مؤخرا مع الإعلامية منى الشاذلي، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية، وتحدثت ياسمين عن طلاقها، وقالت إنه من الممكن ان تتزوج مرة أخرى.