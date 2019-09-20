إيناس عز الدين تظهر بفستان مبهر وتصدم الجمهور بسعره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أطلت المطربة المصرية إيناس عز الدين عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بلوك مبهر أثار إعجاب الجمهور.

إيناس اختارت لها فستان مميز طويل، مكشوف من الظهر والكتفين، حاز على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وكثرت أسئلة الفتيات لها عن اسم مصمم الفستان.

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المطربة الشابة ردت في تعليق وكتبت: «بنات كتير سألوني عن الفستان الفستان ده عندي من اكتر من خمس سنين لبسته مرة واحدة في حفلة وبعدها وزني زاد جداً وما كانش مناسب عليا وفضلت فترة راكناه ومعاه فساتين كتيرررررر وناسياهم تماماً لحد ما فرزت لبسي وطلعته وبقى مناسب ليا لما وزني نزل».

إيناس أكملت حديثها وقالت: «بالمناسبة الفستان مش براند ولا من مصمم شهير الفستان كنت جايباه من بوتيك في الابراهيمية في مدينة اسكندرية ب ٤٥٠ جنيه العبرة مش دايماً بالسعر العالي ولا بإسم المصمم فقط الفكرة ازاي تختاري اللي يناسبك ويناسب شكل جسمك».

إيناس عز الدين مطربة شابة نافست في برنامج المواهب أراب أيدول وخرجت قبل النهائيات، وكانت تعاني من بعض المشكلات الصحية، ولم توفق في محاولاتها المستمرة لإنجاب طفل، وانفصلت عن زوجها أحمد قمر بعد زواج 4 سنوات.