جيهان قمري بملابس المنزل وتتخلى عن الماكياج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية جيهان قمري جمهورها في صور جديدة لها من حديقة منزلها.

جيهان ظهرت في الصور بملابس المنزل، وبدت على طبيعتها تماما، حيث تخلت عن الماكياج، وخلى وجهها من أي رتوش، بينما ظهرت وهي تقتطف ثمار حديقتها.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالصور، وجمالها الطبيعي، وبساطة طلتها، وخاصة أن جيهان غير معتادة على الظهور بهذا الشكل.

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جيهان كان آخر أعمالها الفنية هو مسلسل «سلسال الدم»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عبلة كامل، رياض الخولي، علا غانم، وراندا البحيري، وعرض الجزء الرابع منه في شهر رمضان الماضي.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1969، من أب لبناني وأم مصرية، عملت في بداية حياتها الفنية كمذيعة وراقصة لفرقة فنون شعبية، ثم اتجهت للتمثيل.

جيهان قمري شاركت في عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «بنت من شبرا، مسائل عائلية جدا، ملح الأرض، السيرة الهلالية، مجنون ليلى، شط إسكندرية».

ومن أهم أعمالها في السينما: «عمارة يعقوبيان، احنا أصحاب المطار، اتنين على الرصيف، الأولة في الغرام».