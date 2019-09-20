أحمد داوود وعلا رشدي يشعلان السجادة الحمراء برقصة طريفة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة، والذي أقيم مساء الخميس 19 سبتمبر، بحور عدد كبير من نجوم الفن.

داوود أطل في الحفل ببذلة سوداء أنيقة، وتألقت علا بفستان أحمر منفوش من أسفل، وقد اشعلا السجادة الحمراء بقيامهما بالرقص سويا بطريقة طريفة حازت على إعجاب الجميع.

الفنان المصري شارك جمهوره بمقطع فيديو لرقصته مع زوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها، بقوله: “من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره بشدة.

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وكان المهرجان قد شهد حضور العديد من المشاهير ومنهم يسرا، ومنى زكي، وإلهام شاهين، وليلى علوي، ورانيا يوسف الإعلامية بوسي شلبي، المخرج خالد منصور، شيكو، الفنانة التونسية درة، بشرى، وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس من أول الحاضرين كرئيس للمهرجان.

كما حضرت الفنانة بسمة، ميريهان حسين، يسرا، روجينا، أشرف زكي، رشا مهدي، هدى المفتي، غادة عادل، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وغيرهم.