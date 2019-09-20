محمد فراج برفقة خطيبته للمرة الأولى في الجونة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد فراج، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والي تحمل اسم “السينما الإنسانية”، وأطل على السجادة الحمراء برفقة خطيبته للمرة الأولى، الفنانة الشابة بسنت شوقي.

وقال خلال لقائه مع فضائية on e: “متشوق لمشاهدة فيلم لما بنتولد، لأنه بتاع خطيبتي، وحلم نورة للفنانة هند صبري”.

وأضاف: شكل المهرجان تجعل الإنسان يتابع العديد من الأفلام المختلفة وهذا من ضمن اشكال نجاح المهرجان، ولأنه مهرجان سينمائي يستمد قوته من الأفلام المختارة قبل التصميمات والديكورات”.

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يذكر أن أخر أعمال محمد فراج، كان مسلسل “قابيل”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة بسبب القصة وكونه غريب عما اعتاد عليه الجمهور المصري.

وقم فيه شخصية قاتل، يتخفى لمراوغة الشرطة و يتسبب في وقوع عدد من الضحايا، ويحاول إلصاقها بأحد ضباط الشرطة وينجح في أن يفصله عن عمله ليصل إليه هذا الضابط ويوقع به.

مسلسل «قابيل»، من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، اشترك في تأليفه مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وأشرف نصر، وكريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي.