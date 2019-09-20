بكاء تامر حبيب ويسرا في حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل السيناريست المصري تامر حبيب، في نوبة بكاء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ولم يتمالك تامر حبيب، نفسه خلال غناء الفنانة السورية فايا يونان، أغنية “بنلف”، التي رثا بها الموسيقار بليغ حمدي، الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بعد رحيله، وظهر معها لوحة فنية تضم عدد كبير من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا بصمات واضحة في عالم الفن.

Advertisements

الفنانة يسرا، لم تتمالك دموعها هي الأخرى وبكت تأثرًا ووقفت لتحية فايا يونان، التي أثر صوتها في الحضور ولمصممي اللوحة الفنية خلفها.

يذكر أن المهرجان شهد حضور كل من الفنانة إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وزوجته وصبا مبارك ومحمد رمضانو نجلاء بدر ومدحت العدل، ويسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير، وغيرهم عدد كبير من النجوم.

وقدم أغنية حفل افتتاح المهرجان النجم أكرم حسني، وتحمل الأغنية اسم “سيما”، وعاتب عقب انتهائها السيناريست تامر حبيب، لعدم دعوته للمشاركة في أغاني المهرجان بنسختيه الأولى والثانية.