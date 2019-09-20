برغم تغيبه.. أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي في مهرجان الجونة.. ماذا فعل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برغم تغيب الفنان المصري أحمد حلمي عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة، إلا أنه حرص على دعم زوجته الفنانة منى زكي، التي حضرت الحفل.

حلمي أعاد نشركلمة زوجته خلال الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام، وأرفقها برسومات لقلوب، تعبيرا منه عن دعمه وحبه لها.

وكانت منى زكي قد أعلنت في كلمتها عن عقد اتفاقية بين منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان، مدتها خمس سنوات، وذلك بصفتها فنانة وسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف.

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النجمة المصرية أضافت: “الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خلال مهرجان مهم وداعم لحقوق الطفل زي الجونة”.

وتابعت: “مين ينسى أدوار سيدة الشاشة فاتن حمامة وجميلةالسينما ماجدة، اللي كانوا بيدعموا الطفل دايما، وفي أفلامنا كان فيه مساحة للطفل، محدش ينسى الطفلة المعجزة فيروز”.

واختتمت كلامها، بقولها “السينما بتحيي الإنسانية وتدي صوت لملايين الأطفال أصواتهم لسه مش مسموعة وترجعلنا الأمل في مستقبل أفضل”.

وأطلت منى زكي في الحفل بفستان أبيض مزين بالريش، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة مميزة.