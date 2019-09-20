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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، برفقة زوجته ندى الكامل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمقامة في الغردقة.
زوجة أحمد الفيشاوي، أطلت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، يبرز مفاتنها، ورغم أنه أول ظهور لزوجها الفنان أحمد الفيشاوي، في مهرجان بعد رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، إلا أنه قام بتقبيلها كعادته في المهرجانات ولكنها في تقليد جديد قامت برد قبلته.
وأثارت أحمد الفيشاوي استهجان رواد مواقع التواصل بسبب ما قام به خاصة أنه لم يمر وقت طويل على رحيل والده.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عامًا.
من ناحية أخرى، شهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم منهم الفنانة إلهام شاهين وصبا مبارك ومحمد رمضان و نجلاء بدر ومدحت العدل، ويسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير، وغيرهم عدد كبير من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يقبل زوجته وفستانها يخطف الأنظار بمهرجان الجونة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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