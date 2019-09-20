كندة علوش برفقة عمرو يوسف في أول ظهور لها بالمهرجانات بعد ولادتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثاثلة، والتي تحمل اسم “السينما الإنسانية”.

كندة علوش، تألقت خلال الحفل بإطلالة زرقاء خطفت بها الأنظار ويعد هذا هو المشاركة الأولى لها في المهرجانات منذ ولادتها لابنتها “حياة”.

كندة، تحدثت مع ابنتها قائلة: “تعلمت منها الكثير من الأشياء وأهمها الصبر، وتعد هذه هي المرة الأولى التي أتركها فيها منذ عشرة أشهر هي عمرها الآن”.

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وعن عودتها للعمل الفني أكدت أن ابنتها حياة هي أهم شيء بالنسبة لها وأن الأسرة أهم، وأوضحت أنه عندما يكون هناك شيء يستحق النزول للعمل فإنها سترحب بذلك.

الفنان عمرو يوسف، قال، إن ابنته حياة هي حب جديد عليه، وتعلق بها وأصبح يتمنى العودة للمنزل للعب معها.

كما علق على نجاح فيلم “ولاد رزق2”، مؤكدًا أن فرحة النجاح لديه عمرها 5 دقائق، ويعيش بعدها شهور الخوف وماذا سيحدث بعد الآن؟، لأن كل ما يشغله أن يطور من نفسه ويسعد الجمهور ويتفوق على ما قدمه.