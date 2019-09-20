شيري عادل تفاجئ الجميع وتظهر برفقة طليقها معز مسعود في الجونة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية شيري عادل، حضور مهرجان الجونة السينمائي بظهورها برفقة طليقها الباحث الإسلامي معز مسعود، وذلك في أول ظهور لهما معًا بعد انفصالهما.

شيري عادل، أطلت على السجادة الحمراء بفستان أسود واسع برفقة معز والتقطا العديد من الصور معًا وكان الملاحظ هو عدم مفارقة نظرات عينه لها إلى أن طلب منه الصحفيين الإلتفات إلى الكاميرات، ويعد هذا هو أول ظهور لهما في أي مهرجان منذ إعلان فترة زواجهما.

شيري عادل، أثارت العديد من التساؤلات، حول عودتها لمعز مسعود بعد انفصالهما خاصة أنها لم تكشف سر اجتماعها معًا في المهرجان.

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وكانت شيري عادل، قد أعلنت انفصالها عن معز مسعود قبل أشهر، وظهرت في العديد من الصور برفقة عائلتها بعد خبر الإنفصال.

يذكر عن زواج شيري عادل من معز مسعود، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها خاصة أنه جاء بعد تعاونها معه في مسلسل “السهام المارقة”، وبعد أقل من ٦ أشهر من انفصاله عن بسنت نور الدين، المرشدة السياحية.

وتم الإعلان عن زواجهما عن طريق بيان قام معز مسعود بنشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.