منافسة الأناقة تشتعل بين نجمات الجونة السينمائي وألوان الصيف تطغى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ أسابيع تستعد كل فنانة للظهور بشكل مبهر في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وتألقت النجمات على السجادة الحمراء بمختلف ألوان الصيف المبهجة، ولم تختر منهن اللون الأسود إلا عدد قليل ومنهن يسرا وليلى علوي والفنانة مها أبو عوف.

واختارت اللون الأبيض الفنانة منى زكي، وأيضا بسمة، روجينا، تارا عماد، كما اختار عدد كبير من النجوم اللون الفضي ومنهن رشا مهدي، ريا أبي راشد، زوجة خالد سليم، أروى جودة، بوسي شلبي، نيكول سابا، وغيرهن.

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واختارت الفنانة بشرى فستان لونه الأخضر الفاتح، وتألقت داليا البحيري بفستان وردي مميز، وكذلك اختارت الفنانة كندة علوش اللون الأزرق، وفعلت مثلها الفنانة نجلاء بدر.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام.

وحضر المهرجان أيضا شيكو، شريف رمزي وزوجته، أحمد داوود وزوجته، شريف منير، عبدالرحمن أبو زهرة، وعدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي.