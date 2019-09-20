شيري عادل تبرر اختفائها بعد الزواج وبهذا وعدت الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحدثت الفنانة المصرية شيري عادل عن سبب اختفائها عن الأضواء أثناء زواجها، والذي انتهى حديثا من الداعية معز مسعود.

شيري قالت إنها لم تتعمد أن تختفي عن جمهورها، ولكنها كانت لديها عدد من الأمور لتهتم بها، وأعطت وقتها لبيتها، بينما كانت تحاول أن تعوض ذلك بظهورها من وقت إلى آخر.

الفنانة المصرية وعدت جمهورها أن تكون دائما موجودة من أجله، وأن تقدم أعمال تليق بها، وتحظي بإعجابهم.

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شيري عادل انفصلت مؤخرا عن زوجها الداعية معز مسعود، وبدأت في الظهور من خلال نشر صورها على حسابها على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية أكدت أن علاقة الود والصداقة بينها وبين معز مازالت قائمة، وأنه لا يوجد خلافات بينهما، ولكنها رفضت التحدث عن أسباب الانفصال.

يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل “السهام المارقة” قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ‏ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.

الفنانة الشابة نشرت مؤخرا صور لها على الشاطئ، حيث ارتدت ملابس لافتة، على غير عادتها في الفترة الماضية.