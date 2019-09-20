شيراز تُطلق أغنية “Bella Ciao” الشهيرة بالنسخة العربية

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز أمس الخميس أحدث كليباتها المصوّر لأغنية “بيلا شاو Bella Ciao”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.
وفي التفاصيل، الكليب من إخراج زياد خوري وهو مقتبس من المسلسل الإيطالي “La Casa de papel” الّذي أنتجته شركة Netflix وحقق انتشارًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن شيراز كانت قد أقامت احتفالية خاصة لإطلاق العمل حضرها عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام في لبنان.
لمشاهدة كليب “بيلا شاو Bella Ciao”:
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