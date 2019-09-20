- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - صفوت دسوقىالجمعة 2019/9/20 07:27 م بتوقيت أبوظبي
الممثل المصري محمد رمضان
كشف الممثل المصري محمد رمضان عن دخوله مجال الغناء عن طريق الصدفة، وخوفه في بداية الأمر لأنَّ خامة صوته ليست طربية، وفق تعبيره.
وقال رمضان (31 عاماً) في مقابلة تلفزيونية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، إنَّ اللون الغنائي الذي قدَّمه أحدث صدى كبيراً ونال إعجاب الجمهور وهو ما أسعده للغاية.
وأضاف بطل فيلم "الكنز": "أؤمن بأنَّ الفن يسكن قلوب الناس لذا أرى أن مهمتي هي إسعادهم وتسليتهم"، معتبراً أنَّ جماهيرية المغني تعادل 20 ضعفاً من جماهيرية الممثل.
وتابع: "خضت تجربة الغناء وعندما استقبل الجمهور أدائي بترحاب شديد اعتبرتها إشارة وعلامة كي أستمر".
فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت مساء الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول، وشهد حفل الافتتاح حضوراً كبيراً من نجوم الصف الأول.
ويشارك 12 فيلماً بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلماً خارج المسابقة.
وحضر حفل الافتتاح العديد من نجوم الفن وصناع السينما، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، مدحت العدل، يسرا، هند صبري، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين وفريد بوجدير.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف سبب دخوله مجال الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.