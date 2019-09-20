محمد رمضان يكشف سبب دخوله مجال الغناء

كشف الممثل المصري محمد رمضان عن دخوله مجال الغناء عن طريق الصدفة، وخوفه في بداية الأمر لأنَّ خامة صوته ليست طربية، وفق تعبيره.

وقال رمضان (31 عاماً) في مقابلة تلفزيونية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، إنَّ اللون الغنائي الذي قدَّمه أحدث صدى كبيراً ونال إعجاب الجمهور وهو ما أسعده للغاية.

وأضاف بطل فيلم "الكنز": "أؤمن بأنَّ الفن يسكن قلوب الناس لذا أرى أن مهمتي هي إسعادهم وتسليتهم"، معتبراً أنَّ جماهيرية المغني تعادل 20 ضعفاً من جماهيرية الممثل.

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وتابع: "خضت تجربة الغناء وعندما استقبل الجمهور أدائي بترحاب شديد اعتبرتها إشارة وعلامة كي أستمر".

فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت مساء الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول، وشهد حفل الافتتاح حضوراً كبيراً من نجوم الصف الأول.

ويشارك 12 فيلماً بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلماً خارج المسابقة.

وحضر حفل الافتتاح العديد من نجوم الفن وصناع السينما، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، مدحت العدل، يسرا، هند صبري، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين وفريد بوجدير.



