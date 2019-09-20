نجمات يثرن الجدل في مهرجان الجونة السينمائي

حرص عدد كبير من النجوم على التواجد مساء أمس الخميس، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حققته كل من الدورة الأولى والثانية.

وأثار حضور عدد من النجمات المطلقات والمنفصلات عن أزواجهن بالحفل، جدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث لفتن الأنظار بأناقتهن وظهرن في قمة سعادتهن، ما يدل على أن الطلاق أو الانفصال لم يلعب دورا سلبيا في حالتهن النفسية وأنهن تكيفن مع الأمر ببساطة.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان مثير جدا أثار غضب جمهورها، حيث تتعمد في كل ظهور لها أن تصبح محط الأنظار لتتصدر بعدها بساعات تريند جوجل وتويتر.

كانت رانيا يوسف أعلنت عن طلاقها من زوجها طارق العزب برسالة رقيقة رد عليها طليقها برسالة مشابهة في انفصال هادئ بين الزوجين.

وظهرت غادة عادل بفستان وردي اللون وظهرت في سعادة بالغة حيث ظلت ترقص مع الإعلامية إنجي علي في أجواء احتفالية.

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كانت غادة عادل قد انفصلت عن زوجها مجدي الهواري بعد سنين طويلة من الزواج دون أن يكشف أي منهما أسباب الانفصال.

بينما أثارت شيري عادل، جدلا كبيرا بسبب ظهورها مع معز مسعود، بعد إعلانها الانفصال عنه، فأثارت تساؤلات الجمهور حول علاقتهما، وما إذا كانا قد عادا لاستئناف حياتهما الزوجية من جديد أم لا، وارتدت شيري فستانا أسود أنيقا وبدت سعيدة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



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