إطلالات جريئة لفنانات تخطين الـ 50 بمهرجان الجونة

القاهرة - لايف ستايل
نطلق مساء أمس الخميس، مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة والذي يستمر حتى يوم 27 من شهر الجاري.
وظهر العديد من الفنانات بإطلالات جريئة لفتت أنظار الجمهور، ومن بين الفنانات اللاتي أبدعن في اختيارتهن للفساتين، اللاتي تخطين سن الخمسين عامًا، منهم يسرا وليلى علوي ومها أبو عوف وصفية العمرى وشيرين رضا وإلهام شاهين.
وتستعرض بوابة الوفد خلال الصور الآتية أبرز الإطلالات للفنانات اللاتي تخطين سن الخمسين عامًا في مهرجان الجونة السينمائي.
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