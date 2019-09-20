شكرا لقرائتكم خبر عن هل شعرت فيكتوريا بيكهام بالغيرة على زوجها لتصويره مع عروسة فى إعلان تجارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل شعرت فيكتوريا بيكهام بالغيرة على ديفيد بيكهام بسبب تصوير حفل زفاف مزيف لإعلان تجاري؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وأثار الكثير من الجدل حول علاقة الزوجين، إلا أن موقع "جوسيب كوب" تواصل مع إحدى المقربين من الزوجين، الذى أكد أنها مجرد شائعة سخيفة.

بدأت الشائعة بنشر موقع "New Idea" تقريرًا يؤكد أن قيام لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام زوج المغنية ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام بتصوير إعلان تجاري عن فندق Londoner Macao إلى جانب عارضة الأزياء Angela Yeung Wing أثار غيرة فيكتوريا بنسبة كبيرة خاصة أن ديفيد ظهر وكأنه "عريس" بحفل زفافه، وأشار الموقع إلى أن زوجة نجم كرة القدم السابق غير راضية تمامًا عن فكرة ظهوره في "حفل زفاف" مزيفة سيظهر على الشاشة.

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وما أثبت أن هذه القصة ملفقة تمامًا هي تواجد أسرة فيكتوريا بيكهام في الصفوف الأولى بعرض أزيائها الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن "London Fashion Week" لعام 2019 وكان ديفيد بيكهام متواجدًا ومحاطًا بأبنائه، كما احتفل مع فيكتوريا بإطلاق مجموعة تصميماتها حيث توجها لتناول عشاء رومانسي معا بأحد المطاعم الفاخرة.