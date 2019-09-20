شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المشاركة فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، في دورته الـ12، عن عدد الدول المشاركة في المهرجان، ومن المقرر انعقاد المهرجان يوم 21 سبتمبر حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

ومن بين الدول مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن والجزائر والسودان والمغرب، وباكستان، رومانيا، وفرنسا، واليونان، وأسبانيا، وليبيا، والبوسنة والهرسك، وبنجلاديش والكونغو برازافيل، وتونس، وسيريلانكا، ونيجيريا، والكونغو كنشاسا، ماليوا، ومالي، وتنزانيا، بروناى، ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر، وكان المهرجان قد اختار الفنان فاروق حسنى شخصية الدورة الحالية.