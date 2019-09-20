شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبرز مشاهد ولقطات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة العديد من المشاهد المميزة، والحضور الكبير لنجوم الفن، وعلى رأسهم يسرا التي ظهرت لأول مرة بعد وفاة والدتها، والنجم المصري العالمي مينا مسعود وليلى علوي وأحمد الفيشاوى وزوجته.

وكعادتها فى لفت الأنظار ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان أخضر اللون مفتوح ومثير خطفت به الأضواء على السجادة الحمراء، كما ظهرا كلا من الفنانة شيرى عادل والداعية معز مسعود معا رغم اعلان انفصالهما.