شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد عرضه فى الجونة.. بدء عرض فيلم Ad Astra فى السينمات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أمس فيلم الممثل العالمى براد بيت "Ad Astra" في افتتاح مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وذلك بالتزامن مع عرضه فى السينمات المصرية ضمن قائمة الأفلام الأمريكية والعالمية التى تعرض بمصر.

ومن المقرر أن تستمر الدورة الـ 3 من مهرجان الجونة في الفترة من 19 سبتمبر إلى 27 من نفس الشهر، كما تم اختيار مجموعة من الأفلام المختلفة التي تم عرضها خلال العام الجارى لعرضها بالمهرجان في مسابقاته المختلفة، ويذكر أن من أم مسابقات المهرجان هي "مسابقة فئة الأفلام الروائية الطويلة".

كان قد عرض فيلم Ad Astra في مهرجان تورنتو السينمائى في دورته السابقة التي أقيمت في الفترة بين 5 سبتمبر الماضى إلى 15 من نفس الشهر.

فيلم "Ad Astra" من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين وغيرهم.

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ويدور الفيلم حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.