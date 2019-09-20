دنيا بطمة تدخل مجال التمثيل

قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة دخول مجال التمثيل، وسوف يكون أول اعمالها مسلسل تلفزيوني بعنوان "قلبي نساك" وهو من بطولتها.

المسلسل باللهجة المغربية، وهو يعدّ التجربة الأولى لـ دنيا بطمة في مجال التمثيل، وهي تسعى حالياً إلى فرض نفسها كممثلة، بعد أن نجحت بفرض نجوميتها كمغنية.

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ويبدو أن إتجاه بعض المغنيات إلى مجال التمثيل، حفزّ دنيا بطمة على دخول هذا المجال، خصوصاً وأن الفانز يطالبوها دائماً بأن تطل كممثلة.

وكانت دنيا بطمة قد فازت بجائزة أفضل فنانة مغربية - 2019، بعد تكريم بعد تكريم إدارة مهرجان الفضائيات العربية لها في دورته العاشرة، وتحدثت على هامش المهرجان عن الشائعات التي تلاحقها، وعلاقتها بإبنة زوجها حلا الترك التي انتقلت إلى العيش في منزل والدها المنتج محمد الترك.