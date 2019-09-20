ريتا حرب وهيفاء وهبي تجتمعان لتتويج ملك جمال لبنان

تستعدّ النجمة اللبنانية ريتا حرب لتقديم حفل انتخاب "ملك جمال لبنان" للعام 2019 الذي سيُقام في بيروت، بتاريخ 25 سبتمبر / أيلول الجاري.
من المُقرّر أن تُحيي النجمة الجماهيريّة هيفاء وهبي هذا الحفل وتعرضه شاشة الـMtv اللبنانيّة لاحقاً.
يُذكر أنّ اسم ريتا حرب كان قد ارتبط بهذا الحفل على مدى سنوات عدّة حيث شاركت في لجنة التحكيم خلال العام الماضي بعد أن قدّمت الحفل لخمسة أعوام مُتتالية.
من ناحية أخرى، تدرس ريتا خياراتها لحسم مُشاركتها في العمل التمثيليّ المُقبل الذي ستُطلّ من خلاله على جمهورها بعد النجاح الذي حقّقه مُسلسل "آخر الليل".
بينما تستعد هيفا لبطولة الفيلم المصري " عقد الخواجة " و الذي تتشارك بطولته مع النجمين السوري معتصم النهار و المصري أحمد الفيشاوي .
الفيلم ينتمي لتصنيف الإثارة والغموض والأكشن، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج المخرج الشاب محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية ومن المقرر تصويره داخل مصر وعدة دول أوروبية.
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