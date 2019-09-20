بالفيديو: نادين نجيم بعد طلاقها وتغني وترقص في باريس

تتواجد الفنانة نادين نجيم حالياً في باريس حيث حضرت بالأمس الحفل الخاص بخبراء التجميل المحترفين الذي نظمته إحدى الشركات العالمية.

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وقد نشرت نادين مجموعة صور وفيديوهات عبر "إنسا ستوري" وعلقت على أحدى الصور" لا يمكنني الإنتظار لمشاركتكم المشروع الذي مضى عامان على عملي عليه". في محاولة منها للظهور بصورة طبيعية بعد اعلان طلاقها، والشائعات التي رافقته.

من ناحية أخرى، أعلنت نادين نجيم بالأمس إعتذارها الحضور كضيفة شرف في معرض الشرق الأوسط للأزياء الذي سيقام في السفينة العائمة في دبي، في 21 و22 تشرين الأول\ أوكتوبر المقبل، بحضور نخبة من مصممي الأزياء وشركات العناية بالجمال، ولم تعلن اسباب اعتذارها.