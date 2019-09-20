فايا يونان تبكي الجميع في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة

افتتح مهرجان الجونة السينمائي الدولي دورته الثالثة، بأغنية حزينة بعدما أعادت المطربة السورية فايا يونان تقديم رائعة الموسيقار الراحل بليغ حمدي "بنلف بنلف" على خلفية مشاهد لبرز نجوم الفن العربي الذين ودعوا الحياة طوال عام مضى، واستغرق عدد كبير من النجوم في البكاء مثل النجمة يسرا التي فقدت والدتها ومثلها السيناريست تامر حبيب، وخطف أحمد الفيشاوي الأنظار بتأثره البالغ اثناء عرض صورة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

حفل الافتتاح شهد كالعادة أغنية كوميدية وجاءت هذه المرة بآداء للنجم أكرم حسني، ولكن الأنظار كلها اتجهت لأغنية فايا يونان التي تصدرت تريند تويتر فور انتهائها وأكد البعض أنها الحدث الأبرز في حفل الإفتتاح إضافة للحضور المتميز للنجم العالمي مينا مسعود الذي اصر على القاء كلمته الافتتاحية بالعامية المصرية واستكمل الكلمة الرئيسية باللغة الإنكليزية، وقدم هدية في أول حضور له بالفعاليات الفنية العربية عندما منح الجائزة الأولى لمؤسسته الداعمة للفنون للفنانة المغربية نسرين الراضي.

شهدت السجادة الحمراء تألق النجوم يسرا في أول ظهور لها منذ وفاة والدتها، وليلي علوي والهام شاهين ومني زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل التي رافقت طليقها الداعية معز مسعود على البساط الأحمر دون أن تكشف هل عادت إلى عصمته أم لا .

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وشارك في حفل الافتتاح احمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وزوجها عمرو يوسف و المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور اشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب ابو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشري وامينة خليل واحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا ابي راشد وميس حمدان وإيمان العاصي.

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