كاظم الساهر يسترجع ذكرى طرح “كتاب الحب”

متابعة بتجـــــــــــرد: استرجع النجم العراقي كاظم الساهر، ذكرى طرح ألبوم “كتب الحب”، الذي صدر في عام 2016، وذلك من خلال منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الساهر صورة غلاف الألبوم وبتعليقه عليها كتب: “قبل 3 سنوات في مثل هذا اليوم، تم إصدار البوم (کتاب الحب)”.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “كتاب الحبّ” يتضمن 11 أغنية من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، ألحان القيصر وتوزيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل وهي “من كتاب الحب”، “رسالة حب صغيرة”، “كوني إمرأة”، “عيد العشاق”، “لو لم تكوني أنتي في حياتي”، “زور امرأة”، “شؤون صغيرة”، “قصة خلافاتنا”، “تناقضات”، “لجسمك عطر خطير النوايا” و”فاكهة الحب”.