خاص- الين لحود تغني سلوى القطريب… مفاجآت وليلة من ألف ليلة

تتحضر الفنانة الين لحود لتكريم والدتها الفنانة الراحلة سلوى القطريب على طريقتها الخاصة، حيث تستعد لإحياء سهرة فنية تحت عنوان “الين لحود تغني سلوى القطريب” وذلك في الاسبوع المقبل وتحديداً في 27 من الشهر الجاري على مسرح Theatro Verdun.

وأحبت ألين ان توجه تحية الى والدتها من خلال هذه السهرة التي تتضمن عدة مفاجآت.

وفي حديث مع “الخليج 365” كشفت الين بعض تفاصيل السهرة، حيث أكدت ان الفكرة في البداية تعود الى أحد القيمين على مسرح Theatro Verdun محمد بزي، الذي اقترح عليها تقديم ليلة تكريمية لسلوى القطريب. فأُعجبت بالفكرة جداً خاصة انها تفكر بهذه الليلة منذ فترة طويلة.

وشددت ألين انها لن تحقق هذه الليلة التكريمية بالامكانات الانتاجية الضخمة التي تفكر بها ولكنها سهرة الى كل من يحب سلوى.

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ورداً على سؤال حول الأغاني التي ستقدمها في تلك الليلة، لفتت الين الى انها ستختار الاغاني التي تتمتع بجماهيرية كبيرة كـ “خدني معك، قالولي العيد، على نبع المي”.

في المقابل ستقدم باقة من أغاني سلوى ليست متداولة ولم تأخذ حقها في الاسواق، بالاضافة الى أنها ستركز على مجموعة أغنيات من مسرحيات سلوى لم يسبق للجيل الجديد ان سمعها وذلك كي تعطيها حقها أيضاً.

وكشفت الين عبر موقعنا انها ستغني ديو مع شخصين لم تكشف عن اسمائهما بل ستتركهما مفاجأة الى موعد الحفلة.

وهل ستطل بالثياب والاكسسوارات التي اشتهرت بها سلوى، اجابت الين “كلا”. وأضافت “لكن سيكون هناك مفاجأة يتعلق بسلوى خلال السهرة”.

في الختام، أكدت ألين الى ان الحفلة الغنائية ستكون مختلفة وليست مجرد سهرة تقدم فيها الأغنيات بل سيكون هناك تفاعلاً مع الجمهور بتقنيات حديثة وشاشة كبيرة ومضمون مميز. وان الفنان زياد سحاب يعمل معها على المضمون الفني وسيرافقها على المسرح أيضاً.