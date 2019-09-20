ما قصةُ صورة نسرين طافش مع شاب قيل إنه زوجها؟.. الأخير يوضّح الحقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت مؤخرًا صورةٌ تجمع الفنانة نسرين طافش برفقةِ شابٍ قيل إنهُ زوجها وهو مواطن إماراتي ولكنها انفصلت عنه منذُ عدة سنوات ليصبحا بعدها مجرد صديقين.

الصورة التي أثارت الجدل وانتشرت بشكلٍ كبيرٍ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الشاب الموجود فيها إلى الظهور وبيانِ حقيقة الأمر وكشف هويته، إذ تبيّن أنّه إعلاميٌ ومذيعٌ إذاعيٌ سوري.

وكشف الإعلامي نورس عن أنّه هو من يظهر في الصورة إلى جانب نسرين، وأنَّ الصورة التقطت قبل 12 عامًا عقب مقابلةٍ إذاعيةٍ أجراها، قائلاً: "هادا مو زوجها للفنانة نسرين طافش، هادا "أنا" قبل 12 سنة و الصورة من بعد ما كانت ضيفة عزيزة وكنت عم حاورها ببرنامجي بإذاعة كنت عم ديرها بهداك الوقت".

وأضاف برو: " إضافةً إلى إنه كان في معرفة و مودة بحكم إني كنت طالب سنة تانية بالمعهد العالي وهيّ كانت بالسنة الرابعة، الصورة والحوار بعد بسنوات قليلة طبعاً"، وتابع: "رجاءً إرجعوا للمصادر ولا تلحقوا السوشال ميديا، لأنو ما بعرف اذا بيهمكون ، بس عم تأذوا ناس بلا ما تعرفوا أو يمكن بتعرفوا".

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وختم كلامهُ قائلاً: ""نسرين" انسانة محبة ولطيفة وفنانة ألها باع و الانسان كتاب مغلق لمن لا يعرفه، وبعتذر ع البوست، ما في بالعادة شارك بهيك أمور بتتعلق بخصوصيات الناس، بس اقتضى التنويه بسبب انتشار الصورة ".

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يُذكر أنَّ الفنانة نسرين طافش تتعرّضُ لهجومٍ واسعٍ من قبل زملائها الفنانين منذُ فترةٍ كان آخرهم الفنانة ديمة الجندي التي اتّهمت نسرين بأنّها كانت السبب في طلاقها وإيذاء أقرب الناس إليها.