الفنانة أنغام تتألق في حفل الإسكندرية

القاهرة - لايف ستايل تألقت المطربة أنغام في حفلها الغنائي بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير وكامل العدد. وافتتحت أنغام الحفل بأغنيه "حالة خاصه جداً" و"ياريتك فاهمنى" و "بقول نسياك" و"لادبلت" و "عرفها بيا" "أكتب لك تعهد" "النهاية واحدة"، واختتمت أنغام الغناء بأغنيه "أشكي لمين". وتغادر أنغام القاهرة لإحياء حفل العيد الوطني الـ 89 بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 22 سبتمبر بمصاحبة المايسترو هانى فرحات ويشاركها الحفل مطرب العرب محمد عبده تنظيم هيئه الترفيه السعودي تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ. قد يهمك أيضاً : أمير عبد الباقي: هذا موقف أنغام في أزمة ابني ياسين الأخيرة

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